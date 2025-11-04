Profesorul udeștean Iosif Amariei, performanță de top la competiția BSC 2025 din Elveția



O patrulă formată din doi români, profesorul din Udești Amariei Iosif și Bîrleanu Andrei, a obținut un rezultat remarcabil la competiția internațională BSC 2025, desfășurată în zona Sion, Elveția, în condiții alpine extreme.

Evenimentul, care s-a întins pe 72 de ore (trei zile intense) plus două zile de aclimatizare, a fost marcat de furtuna Benjamin, care a dublat dificultatea probelor.

Competiția a fost structurată în două faze – una tehnică și una tactică (misiune de noapte) – testând rezistența și abilitățile participanților.

Faza tehnică a inclus probe complexe, desfășurate la distanțe de sute de metri sau kilometri, pe cote variate, în condiții de vânt puternic.

Participanții au trecut prin trageri cu arcul și arbaleta la 25 de metri, utilizarea armei SIG 550 în trageri dinamice la 250 de metri, trageri cu pistoale și arme automate la foc automat, precum și cu arme lungi la distanțe de 800-1.000 de metri.

Alte probe au vizat tehnici de supraviețuire, precum construirea unei praștii eficiente pentru vânătoare, a unei capcane cu greutatea unei pietre, aprinderea unui foc cu vată și cenușă sau descuierea unui lacăt în stil Bogota.

De asemenea, au fost testate abilități de aproximare a distanțelor, infiltrare și exfiltrare în zone supravegheate de drone inamice, măsuri anti-detectare și rapel pe zeci de metri.

În faza tactică, o misiune de noapte, patrula a trebuit să se infiltreze nedetectată într-o zonă ostilă, să îndeplinească obiectivele și să se exfiltreze, sub supravegherea forțelor OPFOR („vânători”).

Dintre cele 25 de echipe înscrise, 12 au abandonat, una a suferit un accident (participanții fiind internați), iar 12 au finalizat competiția, inclusiv patrula românească.

Amariei Iosif și Bîrleanu Andrei au mulțumit Asociației Ofițerilor în Rezervă (AORR) pentru susținerea în înscriere și pregătire, precum și colegilor și prietenilor care i-au sprijinit. „BSC 2025 a fost o provocare extremă, dar am dus-o la bun sfârșit datorită echipei și susținătorilor noștri”, au declarat cei doi.