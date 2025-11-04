Două cazuri de înșelăciune online prin aceeași metodă în municipiul Suceava



Două persoane din Suceava au fost victime ale unor înșelăciuni comise prin intermediul platformei OLX, utilizând aceeași metodă frauduloasă.

În ambele cazuri, autorii necunoscuți au contactat victimele sub pretextul achiziționării unor bunuri puse la vânzare, trimițând un link în care li s-a solicitat introducerea datelor cardului bancar, ceea ce a dus la retragerea neautorizată a unor sume de bani din conturile victimelor.

Astfel, în data de 31.10.2025, în jurul orei 18:00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie din localitate. Aceasta a declarat că, în aceeași zi, în jurul orei 16:00, a fost contactată prin OLX de persoane necunoscute interesate de un articol vestimentar pus la vânzare. După ce a primit și accesat un link pentru a introduce datele cardului bancar, victima a fost notificată prin aplicația de banking că suma de 628 de lei i-a fost retrasă din cont, realizând că a fost înșelată.

În al doilea caz, în data de 03.11.2025, în jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un bărbat din localitate. Acesta a raportat că, în aceeași zi, în jurul orei 14:00, a postat pe OLX un anunț pentru vânzarea unui telefon. La câteva minute, a primit un mesaj de la o persoană necunoscută, care pretindea că a efectuat plata și i-a trimis un link pentru confirmarea tranzacției.

După ce a introdus datele cardului în linkul primit, victima a constatat că suma de 1.152 de lei i-a fost retrasă din cont, realizând că a fost indusă în eroare.

În ambele cazuri, Poliția Municipiului Suceava, prin Biroul de Investigații Criminale, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „Înșelăciune” și „Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”. Cazurile au fost preluate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale pentru identificarea autorilor și continuarea cercetărilor.