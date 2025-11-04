Conducător de motoscuter fără permis, rănit într-un accident rutier în satul Țibeni


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Rădăuți, Compartimentul Rutier, a fost sesizată, luni, în jurul orei 11:30, despre producerea unui accident rutier cu victimă pe raza satului Țibeni, comuna Satu Mare.

În urma deplasării echipei operative la fața locului și a verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la ora 11:30, un bărbat conducea o autoutilitară marca Iveco pe drumul comunal DC 41, dinspre Satu Mare către Milișăuți.

În dreptul unui supermarket din satul Țibeni, acesta nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un motoscuter marca Peugeot, condus de un alt bărbat, care intenționa să efectueze un viraj la stânga.

Autoutilitara a acroșat motoscuterul în partea din spate, rezultând avarierea ambelor vehicule și vătămarea corporală a conducătorului motoscuterului.

Victima, conducătorul motoscuterului, a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu „politraumatism și fractură costală stânga”.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ, și i s-a recoltat o probă de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți pentru stabilirea alcoolemiei.

Conducătorul motoscuterului, din cauza leziunilor suferite, nu a putut fi testat cu etilometrul, dar i-au fost recoltate probe de sânge la Spitalul Județean Suceava pentru același scop.

În urma verificărilor în baza de date a Poliției Române, s-a constatat că bărbatul care conducea motoscuterul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR