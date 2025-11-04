Conducător de motoscuter fără permis, rănit într-un accident rutier în satul Țibeni



Poliția Municipiului Rădăuți, Compartimentul Rutier, a fost sesizată, luni, în jurul orei 11:30, despre producerea unui accident rutier cu victimă pe raza satului Țibeni, comuna Satu Mare.

În urma deplasării echipei operative la fața locului și a verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la ora 11:30, un bărbat conducea o autoutilitară marca Iveco pe drumul comunal DC 41, dinspre Satu Mare către Milișăuți.

În dreptul unui supermarket din satul Țibeni, acesta nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un motoscuter marca Peugeot, condus de un alt bărbat, care intenționa să efectueze un viraj la stânga.

Autoutilitara a acroșat motoscuterul în partea din spate, rezultând avarierea ambelor vehicule și vătămarea corporală a conducătorului motoscuterului.

Victima, conducătorul motoscuterului, a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu „politraumatism și fractură costală stânga”.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ, și i s-a recoltat o probă de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți pentru stabilirea alcoolemiei.

Conducătorul motoscuterului, din cauza leziunilor suferite, nu a putut fi testat cu etilometrul, dar i-au fost recoltate probe de sânge la Spitalul Județean Suceava pentru același scop.

În urma verificărilor în baza de date a Poliției Române, s-a constatat că bărbatul care conducea motoscuterul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.