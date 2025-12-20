Incendiu la o casă de locuit în localitatea Forăști izbucnit de la sobă



Un incendiu a izbucnit vineri, 19 decembrie 2025, în jurul orei 16:00, la o casă de locuit din, comuna Forăști.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Forăști, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD tip B2 pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent în interiorul locuinței, cu pericol de propagare la întreaga construcție.

Au ars bunuri din interior pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și circa 24 de metri pătrați din acoperișul casei, construit din șindrilă de lemn și acoperit cu tablă.

Cauza probabilă a incendiului: efectul termic generat de amplasarea necorespunzătoare a sobei față de materialele combustibile.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să salveze restul locuinței.