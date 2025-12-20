„O seară de poveste în curtea lui Moș Crăciun”: Spectacol caritabil la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului



Colegiul Național „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului a organizat miercuri, 18 decembrie 2025, spectacolul caritabil „O seară în curtea lui Moș Crăciun”, un eveniment dedicat spiritului sărbătorilor de iarnă și sprijinirii celor aflați în nevoie.

Peste 250 de spectatori au umplut sala Centrului Cultural Gura Humorului, bucurându-se de un program artistic divers cu 23 de momente, susținute de 130 de elevi. Colinde tradiționale, interpretări muzicale și dansuri tematice au creat o atmosferă de poveste, completată de decoruri atent realizate.

Prezentatorii serii – Daria Flutur, Fabian Buzec, Alessia Tiron și Raul Cândea – au ghidat publicul prin program. Cei 50 de elevi voluntari, coordonați de Bianca Gheorghe, Bianca Plescaciuc și prof. Solonaru Elena-Sextilia și Apetri Adriana-Alina, au asigurat buna desfășurare.

Scopul caritabil a fost atins: vânzarea biletelor și donațiile au strâns 15.000 de lei, direcționați către trei familii aflate în dificultate (alimente, produse de necesitate și bunuri pentru sărbători) și achiziționarea unui defibrilator pentru colegiu și zona limitrofă.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul conducerii liceului, partenerilor instituționali (Leo Humor Șoimii, Primăria Gura Humorului) și sponsorilor: SC Concret Bucovina SRL, Cafeneaua Boku, La Conac în Bucovina, Terra Design, Smart Creativ, Construcții Montaj SCM, Forest Coaster și Rusu Dental Clinic.

Fabian Buzec, președintele Consiliului Școlar al Elevilor, a subliniat importanța implicării tinerilor în acțiuni sociale, consolidând solidaritatea și responsabilitatea.

„Prin acest eveniment, Colegiul „Alexandru cel Bun” demonstrează că spiritul Crăciunului înseamnă empatie, unitate și bucuria de a dărui”, au transmis organizatorii.

(Plescaciuc Otilia, clasa a 9-a C, Buzec Fabian, clasa a 11-a F, Prof. Solonaru Elena-Sextilia)