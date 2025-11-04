Un bărbat beat s-a rănit după ce a căzut cu trotinetă electrică în șanț la Neagra Șarului



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, luni la prânz, prin 112 despre un accident rutier în care o persoană a căzut cu o trotinetă electrică într-un șanț, pe raza satului Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei.

Echipa operativă deplasată la fața locului a stabilit că, în jurul orei 13:00, un bărbat conducea o trotinetă electrică pe drumul județean DJ 174.

Acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea părții carosabile, pe sensul opus de mers.

În urma accidentului, conducătorul trotinetei a suferit răni și a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu „traumatism la umărul stâng” în urma accidentului rutier.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.