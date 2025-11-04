Un bărbat din Adâncata a fost înșelat prin comandă online după ce coletul primit nu conținea produsele plătite



Un bărbat din localitatea Adâncata s-a prezentat, luni după amiaza, la sediul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata pentru a reclama că a fost indus în eroare în urma unei comenzi online.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că, la data de 29.10.2025, bărbatul a navigat pe site-ul OneOutletStore.com, unde a găsit o mașină de curățat pomii marca DEWALT și un flex, în valoare totală de 738 de lei.

Acesta a plasat comanda pentru respectivele bunuri.

La data de 03.11.2025, a fost contactat de o firmă de curierat pentru a ridica coletul.

După achitarea acestuia, bărbatul a constatat, la deschiderea coletului, că produsul livrat nu corespundea specificațiilor comenzii, iar flexul comandat lipsea.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata pentru clarificarea situației.