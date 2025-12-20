Cod Galben de ceață extins și actualizat în județul Suceava până la ora 14:00



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare Cod Galben de ceață pentru județul Suceava, valabilă sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 11:05 până la ora 14:00.

Avertizarea actualizată și extinsă vizează local ceață persistentă, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând formarea ghețușului sau chiciurei pe carosabil, în funcție de condițiile locale.

Potrivit meteorologilor, zonele afectate de avertizarea cod galben includ:

Zona joasă : Municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, precum și numeroase comune: Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculele din față, să utilizeze luminile de ceață și să evite manevrele bruște.