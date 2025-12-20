Suceveanca Alessia Pop, câștigătoarea „Vocea României” 2025, invitată specială la Revelionul din centrul Sucevei



Primăria Municipiului Suceava anunță că Alessia Pop, tânăra suceveancă în vârstă de 16 ani care a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 de euro în finala „Vocea României” din 19 decembrie 2025, va fi invitată specială la spectacolul de Revelion organizat în centrul orașului.

Alessia Pop, reprezentanta echipei Tudor Chirilă, a cucerit publicul și juriul prin interpretări memorabile precum „Purple Rain”, duetul cu Cristian Ciaușu pe „Ederlezi” și momentul emoționant alături de Tudor Chirilă pe „De vei pleca”. Victoria sa a fost un motiv de mândrie pentru Suceava, unde Alessia și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la cinci ani, studiind canto clasic și pian la liceul de muzică, cântând în corul bisericii și participând la concursuri și festivaluri.

Evenimentul de Revelion din centrul Sucevei va include un spectacol cu artiști locali, naționali și internaționali, spectacole de lumini și flăcări, dar și atmosferă festivă, continuând seria manifestărilor din „Luna Cadourilor” – programul municipal care a inclus Caravana lui Moș Nicolae (aproape 5.000 de cadouri), Autobuzul lui Moș Crăciun și Căsuța lui Moș Crăciun.

Prezența Alessiei Pop va adăuga un moment special sărbătorii, celebrând unul dintre cele mai mari succese ale unui artist sucevean din ultimii ani.