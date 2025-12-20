Doljean având dreptul de a conduce suspendat, depistat la volan, în PTF Siret



Poliţiştii de frontieră suceveni cercetează un cetățean român care, deși avea suspendat dreptul de a conduce, a încercat să iasă din țară la volanul unui autoturism înmatriculat în România.

Potrivit STPF Suceava, vineri, 19 decembrie a.c., în jurul orei 10.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un cetățean român, domiciliat pe raza județului Dolj. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, conducea un autoturism înmatriculat în România.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră s-a constatat faptul că șoferul are dreptul de a conduce suspendat.

Drept urmare, polițiștii de frontieră suceveni i-au întocmit bărbatului dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.