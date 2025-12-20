Tragedie rutieră la Milișăuți: Un copil de 11 ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism



Un accident rutier grav s-a produs vineri seară, 19 decembrie 2025, în jurul orei 18:15, pe DN 2H, pe raza orașului Milișăuți.

Potrivit anchetei polițiștilor, un copil în vârstă de doar 11 ani a fost lovit de un autoturism, iar sâmbătă dimineață, 20 decembrie, minorul a decedat la spital.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 48 de ani din comuna Volovăț, conducea un autoturism marca Audi pe direcția Rădăuți – Suceava. Din cauza neatenției, șoferul a părăsit partea carosabilă, virând ușor la dreapta, și a lovit un pieton care se deplasa în afara drumului. Victima este un minor de 11 ani din orașul Milișăuți.

La locul accidentului a intervenit un echipaj de ambulanță. Minorul era inconștient, dar cu funcții vitale prezente. Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, după care copilul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Medicii au stabilit diagnosticul de comă profundă și politraumatism, clasificându-l ca rănit grav.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Ulterior, acesta a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea precisă a alcoolemiei.

Inițial, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Din păcate, vineri, în jurul orei 07:30, minorul a încetat din viață la spital. În urma decesului, încadrarea juridică a fost schimbată în ucidere din culpă.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului. Comunitatea locală este profund îndurerată de această tragedie care a curmat prematur viața unui copil.