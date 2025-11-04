Șoferiță oprită în trafic la Rădăuți, convinsă că are permisul valabil, deși acesta îi fusese suspendat pentru 120 de zile

Intră acum și în grupul de
Un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Rădăuți, aflat luni în jurul orei 14:00 în patrulare pe DN2H, în afara localității Rădăuți, a oprit pentru control un autoturism marca Mercedes-Benz.
Vehiculul se deplasa dinspre comuna Gălănești către municipiul Rădăuți.
După efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducătoarea auto a oprit vehiculul și s-a conformat.
La solicitarea polițiștilor, aceasta a prezentat documentele personale și ale autoturismului, stabilindu-se că mașina avea ITP și asigurare RCA valabile.
Identificată ca fiind o femeie domiciliată în comuna Vicovu de Jos aceasta a declarat verbal că are dreptul de a conduce valabil.
În urma verificărilor în baza de date E-dac, polițiștii au constatat că permisul de conducere al femeii era suspendat în perioada 01.08.2025 – 28.11.2025.
Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Femeia a fost informată despre rezultatul verificărilor și condusă la sediul Poliției Municipiului Rădăuți pentru continuarea cercetărilor. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.
