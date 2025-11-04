Verdictul politologului Adrian Botezatu: PNL este complet prăbușit și va suporta „efectul Bolojan”, groparul PNL. Flutur, un politician foarte talentat, nu mai are resurse.



Într-un interviu acordat News Bucovina, politologul sucevean Adrian Botezatu a lansat un verdict dur asupra viitorului Partidului Național Liberal (PNL), declarând că partidul este „complet prăbușit” și că Ilie Bolojan, considerat cândva un posibil salvator, s-a dovedit a fi „groparul” PNL.

Botezatu susține că partidul nu își va mai reveni electoral după „momentul Bolojan”, iar un prim indicator al declinului va fi scorul slab pe care îl va obține candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, care va suporta „efectul Bolojan”.

Referindu-se la filiala PNL Suceava, Botezatu afirmă că aceasta ar trebui să pregătească „găleata, rachiul, ștergarul curat și banii”, simboluri asociate cu înmormântarea, sugerând sfârșitul politic al organizației.

„Din punctul meu de vedere filiala PNL Suceava ar trebui să pregătească-cum se dă în Bucovina la gropar- găleată, rachiu, ștergar curat, bani. Realmente, Bolojan este groparul PNL, adică PNL nu-și va mai reveni după momentul Bolojan, electoral vorbind”, a spus politologul.

În ceea ce-l privește pe liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, politologul consideră că acesta, deși un politician foarte talentat, nu mai are resurse pentru a reveni la conducerea Consiliului Județean, invocând trei mari probleme: trufia, anturajul format din „yesmeni” pentru că nu suportă critica și fascinația pentru ideea de stăpânire austriacă în Bucovina.

„La orgoliul lui, Flutur revine doar dacă este șef sau pe cai mari. Nu acceptă poziții secundare, așa e construit structural”, a explicat Botezatu.

Dintre cei trei „corifei” ai PNL Suceava – Gheorghe Flutur, Ioan Balan și Ion Lungu – politologul crede că doar fostul primar Ion Lungu mai are capacitatea de a se reinventa politic.

Deși nu îl vede revenind la Primăria Suceava, Botezatu apreciază versatilitatea lui Lungu și relațiile bune pe care le-a păstrat în diverse medii.

„Dacă un partid suveranist, cum e AUR, i-ar propune o candidatură la Consiliul Județean, Ion Lungu s-ar putea reinventa foarte frumos. Este activ pe Facebook, participă la evenimente publice și se pupă cu toată lumea”, a precizat analistul.

Botezatu este categoric în privința declinului PNL, afirmând că partidul „ca vehicul politic nu mai există” și nu mai poate reprezenta o soluție pentru județul Suceava.

În schimb, el vede un potențial mare pentru un partid suveranist, precum AUR, care ar avea în prezent circa 50% din intențiile de vot.

PNL și PSD, considerate „anexe politice ale USR”, și-au dezamăgit propriul electorat, ceea ce le-a erodat dramatic sprijinul popular, concluzionează politologul.