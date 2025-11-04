USV: Curs de formare în cadrul proiectului „Management educațional eficient și profesionist”



Sâmbătă, 1 noiembrie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a găzduit evenimentul de deschidere a cursului de formare din cadrul proiectului „Management educațional eficient și profesionist – MedEP”, derulat prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Fonduri pentru România modernă și reformată.

Proiectul reunește trei parteneri dedicați educației și leadership-ului educațional: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (beneficiar), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

La eveniment au fost prezenți prof. Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general al Județului Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul USV, conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan al FPSE, și prof. univ.dr. Otilia Clipa, prodecan FPSE, alături de conf.univ. dr. Maria-Doina Schipor, coordonatorul de proiect USV, membrii echipei de implementare și formatorii implicați în derularea programului.

Programul MedEP este dedicat profesionalizării leadership-ului educațional, oferind directorilor și membrilor echipelor manageriale din școli un cadru de formare modern, centrat pe colaborare, inovație și eficiență managerială.

În perioada 1 noiembrie 2025 – 20 iunie 2026, participanții vor parcurge o experiență de învățare complexă, combinând sesiuni față în față și online, cu accent pe aplicabilitatea practică a competențelor dobândite.

Prin implicarea unei echipe dedicate și dinamice și prin energia formatorilor, evenimentul a marcat un început plin de inspirație și speranță, subliniind rolul educației ca forță de transformare, capabilă să unească, să motiveze și să formeze lideri care conduc prin competență, empatie și viziune.