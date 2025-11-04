Tragedie la Roma: Muncitorul român Octav Stroici, originar din Suceava, a murit după prăbușirea turnului medieval Torre dei Conti



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Octav Stroici, un muncitor român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava și rezident la periferia Romei, a decedat în urma prăbușirii unei secțiuni a turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, anunță BBC citând oficiali ai spitalului Policlinica Umberto I.

sursa Foto Facebook



Stroici a fost extras de sub dărâmături la ora locală 23:00 (22:00 GMT), după aproape 12 ore de operațiuni intense de salvare. „Inima lui s-a oprit în ambulanță”, au declarat reprezentanții spitalului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, atât la fața locului, cât și la unitatea medicală, însă eforturile au fost zadarnice. Decesul a fost pronunțat la ora 00:20.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a confirmat că Stroici era cetățean român, la fel ca un alt muncitor dintre cei trei scoși de sub moloz. Unul dintre aceștia se află în stare critică, iar celălalt, în vârstă de 48 de ani, a suferit răni ușoare și este în afara oricărui pericol.

Operațiunea de salvare a fost descrisă inițial drept „o realizare excepțională” de către pompierii italieni, care au utilizat drone, utilaje de curățare și măsuri de protecție pentru a ajunge la victimă, în ciuda riscului iminent de prăbușiri suplimentare. Bărbatul a rămas conștient pe tot parcursul intervenției, comunicând cu echipele de urgență, în timp ce soția sa era prezentă la fața locului.

Stroici efectua lucrări de conservare la turnul medieval, parte a complexului Forumului Roman, situat la marginea celebrului sit și în apropierea Colosseumului. Clădirea, înaltă de 29 de metri, era goală și abandonată de ani de zile.

Eforturile de salvare au fost întrerupte temporar după o a doua prăbușire parțială, descrisă de presa italiană drept „o ploaie de cărămizi și un nor uriaș de praf”. Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a calificat situația drept „foarte complexă”, subliniind că pompierii au instalat o protecție în jurul lui Stroici pentru a-l feri de noile căderi. Un pompier a fost rănit la ochi, dar echipa a reluat căutările fără alte incidente. Autoritățile afirmă că nu există pericol iminent de prăbușire totală.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă privind cauzele incidentului.

Premierul italian Giorgia Meloni a transmis condoleanțe pe platforma X: „Îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe, în numele meu și al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici. Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris.” Ea a mulțumit salvatorilor pentru eforturile „neobosite și curajoase”.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, și-a exprimat anterior îngrijorarea pentru muncitorii români implicați, sperând la salvarea compatrioților. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a confirmat implicarea a doi cetățeni români în incident.