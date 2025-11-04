Poliția Română și Ministerul Public continuă Operațiunea Jupiter cu peste 200 de percheziții 



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, continuă, marți dimineața, să desfășoare operațiunea JUPITER, o amplă acțiune la nivel național vizând combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor legate de regimul armelor și a altor fapte de natură judiciară.

În cadrul operațiunii, polițiștii, sub supravegherea procurorilor, efectuează 211 percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale, tragerea la răspundere a persoanelor implicate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

Acțiunile vizează infracțiuni precum înșelăciune, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, camătă, furt calificat, fals informatic, violarea vieții private, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni silvice, precum și pescuitul ilegal cu unelte neautorizate.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri pentru luarea măsurilor legale.

Poliția Română va comunica pe parcursul zilei informații suplimentare, în funcție de evoluția anchetelor.Acțiunile se înscriu în strategia Poliției Române de combatere a criminalității și protejare a comunității. Un material video aferent operațiunii poate fi vizionat aici: https://youtu.be/q_fmEltZzoY.