O casă din Vama a ars în întregime în urma unui incendiu provocat de un scurtcircuit electric



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O casă din Vama a ars luni seara într-un incendiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un incendiu a izbucnit, luni seara, la o casă de locuit, din localitatea Vama.

La fața locului, au intervenit pompierii militari, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric, a ars întreaga casă (nelocuită), pe o suprafață de aproximativ 40 mp, a precizat sursa citată.

El a spus că din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite.