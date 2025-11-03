O casă din Vama a ars în întregime în urma unui incendiu provocat de un scurtcircuit electric

Intră acum și în grupul de
O casă din Vama a ars luni seara într-un incendiu.
Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un incendiu a izbucnit, luni seara, la o casă de locuit, din localitatea Vama.
La fața locului, au intervenit pompierii militari, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
Cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric, a ars întreaga casă (nelocuită), pe o suprafață de aproximativ 40 mp, a precizat sursa citată.
El a spus că din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite.
