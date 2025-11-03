Politologul Adrian Botezatu punctează: Județul Suceava nu are un proiect politic. Totul merge din inerție



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Politologul sucevean Adrian Botezatu a lansat critici dure la adresa lipsei de viziune politică și administrativă pentru județul Suceava, într-un interviu acordat pentru News Bucovina.

Acesta a descris că în prezent situația este „un mister total”, subliniind absența unui proiect politic coerent care să ghideze dezvoltarea județului.

„Este de neînțeles cum nu există niciun proiect politic pentru județul Suceava. Lucrurile merg doar din inerție”, a declarat Botezatu. El a evidențiat o „slabă capacitate de expertiză” atât în plan politic, cât și administrativ, precum și lipsa unor strategii clare pe domenii de interes.

„Practic, acest județ nu are un proiect politic. Nimeni din zona politică nu poate spune: noi, județul Suceava, suntem acum aici și ne propunem să ajungem aici, cu pașii a, b, c, d, e. Nu există așa ceva. E un mare gol. E un mister total”, a adăugat politologul.

Botezatu a atras atenția asupra dependenței economice a județului de banii trimiși de sucevenii plecați la muncă în străinătate, care reprezintă „jumătate din forța de muncă activă”.

„Faptul că acești oameni trimit bani acasă este modul în care supraviețuiește acest județ. Nu există un proiect politic de relansare economică sau de punere în valoare a patrimoniului istoric pe care îl avem. Nimeni nu vorbește. E un mare vid”, a punctat el.