Doi reprezentanți ai CSU Suceava au făcut parte din lotul echipei naționale de juniori a României la handbal masculin la turneul de calificare pentru Campionatul European 2026

Echipa națională de juniori a României la handbal masculin (generația 2008-2009) a ratat la limită calificarea la turneul final al Campionatului European din 2026, după un weekend intens la Ankara, în Turcia.

Din lotul de tricolori convocați s-au numărat doi tineri de la CSU Suceava, Adrian Mircea și Ianis Chiruț.

Antrenați de selecționerul Ionuț Tița, handbaliștii români au abordat grupa cu ambiții mari, confruntându-se cu gazda Turcia, Italia și Kosovo.

Turneul, desfășurat în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, a fost o adevărată bătălie, iar tricolorii au arătat potențial, dar au plătit tribut diferențelor de experiență în meciurile decisive.

Debutul a fost promițător: vineri, România a dominat clar Kosovo, impunându-se cu un categoric 48-26. Sâmbătă, însă, ritmul s-a schimbat în fața Italiei, unde tricolorii au cedat la limită, 23-27, ratând șansele de a-și securiza poziția.

Duminică, în ultimul joc, România a pierdut dramatic cu Turcia, scor 29-30, după o partidă echilibrată până la ultima secundă.

Cu aceste rezultate, naționala a încheiat pe locul al treilea în grupă și a ratat calificarea la Campionatul European.

„Tinerii tricolori au demonstrat spirit de echipă, determinare și dorință de a progresa la fiecare meci. Experiența acestui turneu va fi un pas important în formarea lor pentru viitorul handbalului românesc”, a transmis Federația Română de Handbal.