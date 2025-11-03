Deputatul sucevean Petru Negrea cere explicații lui Bolojan pentru blocarea finanțării centurii Gura Humorului după ce costurile au fost reduse de trei ori față de propunerea lui Flutur



Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a adresat o interpelare premierului Ilie Bolojan, solicitând explicații privind blocarea proiectului centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului, investiție esențială pentru fluidizarea traficului de pe DN17, una dintre cele mai aglomerate artere din nordul țării.

„Îl invit pe premierul Bolojan să parcurgă, la volanul propriei mașini, drumul dintre Suceava și Câmpulung Moldovenesc. Nu are nevoie de rapoarte și consilieri ca să vadă realitatea care înseamnă ore întregi pierdute în coloane și o regiune blocată la propriu din cauza lipsei de infrastructură rutieră”, a declarat deputatul Negrea.

Parlamentarul sucevean atrage atenția asupra contradicției majore dintre răspunsul oficial transmis de Guvern Parlamentului în luna mai 2025 și declarațiile recente ale premierului.

„În luna mai, în răspunsul la interpelarea trimisă la începutul anului, Guvernul confirma că proiectul are indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 302/2024, că finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și că documentația se află în analiză pentru reevaluarea costurilor. Astăzi, același Guvern vorbește despre un proiect considerat prea scump pentru județul Suceava. Această schimbare de poziție transmite un semnal de dispreț față de o întreagă regiune”, a subliniat Negrea.

Deputatul amintește că valoarea proiectului a fost redusă de peste trei ori – de la aproximativ 535 de milioane de euro la 150 de milioane fără TVA – printr-o soluție tehnică realistă, cu o bandă și jumătate pe sens, adaptată la nevoile zonei și la bugetul disponibil. „O investiție rezonabilă, gândită pentru nevoile reale ale Bucovinei, este tratată ca o cheltuială inutilă. Decizia Guvernului afectează direct economia locală, turismul și siguranța rutieră”, a adăugat el.

Deputatul Petru-Gabriel Negrea solicită Guvernului să precizeze clar care este stadiul actual al proiectului centurii Gura Humorului, de ce a fost modificată poziția oficială privind finanțarea prin Programul Transport 2021–2027, ce argumente stau la baza etichetării proiectului ca „prea costisitor” și care este termenul concret pentru aprobarea indicatorilor și lansarea licitației de execuție.

„Locuitorii din Gura Humorului și din întreaga Bucovină așteaptă fapte, nu scuze. Statul trebuie să își respecte angajamentele și să dovedească echilibru în alocarea investițiilor publice. Centura Humorului este o lucrare de infrastructură necesară, iar amânarea ei adâncește decalajele de dezvoltare dintre regiuni”, a concluzionat deputatul Petru-Gabriel Negrea.