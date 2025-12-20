Incendiu la o gospodărie din localitatea Mereni după un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau suprasolicitat



Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 10:10, la o gospodărie din localitatea Mereni, comuna Salcea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Salcea, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD tip B2.

La sosirea echipajelor, flăcările ardeau generalizat în camera centralei termice și se extinseseră la acoperișul locuinței (construcții corp comun), cu pericol de propagare la întreaga gospodărie.

Incendiul a fost lichidat la ora 12:25. Au ars camera centralei și o parte din acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. S-au degradat centrala termică, aparate electrocasnice mari și alte bunuri din spațiul tehnic, precum și pereții interiori ai locuinței.

Cauza probabilă: scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau suprasolicitat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Pompierii au salvat restul casei de locuit, cu bunurile aferente.

Măsuri de prevenire reamintite de pompieri Pentru evitarea unor situații similare, pompierii militari suceveni recomandă:

Verificarea periodică a instalației electrice cu personal autorizat.

Verificarea și înlocuirea cordoanelor de legătură uzate ale echipamentelor electrice.

Evitarea suprasolicitării prizelor.

Interzicerea utilizării instalațiilor electrice improvizate.