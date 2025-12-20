Două noi avertizări Cod Galben de ceață în județul Suceava: Vizibilitate redusă până la ora 20:00



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări Cod Galben de ceață pentru județul Suceava, valabile sâmbătă seara, 20 decembrie 2025.

Prima avertizare, emisă la ora 16:42, este valabilă de la ora 17:00 până la ora 20:00 și vizează zona joasă a județului, inclusiv municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, precum și numeroase comune: Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

A doua avertizare, emisă la ora 17:24, este valabilă de la ora 17:35 până la ora 20:00 și acoperă zona montană: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești.

Se semnalează local ceață persistentă, cu vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, favorizând formarea ghețușului sau chiciurei pe carosabil, în funcție de condițiile locale.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculele din față, să utilizeze luminile de ceață și să evite manevrele bruște.

Aceste avertizări continuă seria de alerte de ceață din județ, care au afectat circulația rutieră și aeriană în vineri și sâmbătă.