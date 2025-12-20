„Gesturi mici. Emoții mari”: Tinerii PSD Suceava au adus bucurie familiilor defavorizate în prag de Crăciun



Organizația de tineret a PSD Suceava (TSD) a desfășurat în aceste zile o acțiune caritabilă de sărbători, prin care au cumpărat și distribuit cadouri pentru familii, copii și adulți aflați în dificultate, aducând un strop de bucurie în preajma Crăciunului.

Inițiativa a aparținut președintelui TSD Suceava, Alexandru Muntianu, și a fost sprijinită de președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, alături de vicepreședinți, administratorul public al județului și colegi din cabinetul președintelui CJ.

„Pentru noi, implicarea înseamnă să fim prezenți în comunitate. Să punem umărul atunci când este nevoie de implicare. Să transformăm intențiile bune în fapte”, a transmis Alexandru Muntianu.

Tinerii PSD au împărțit daruri și au primit în schimb zâmbete, emoții sincere și povești care au reamintit importanța recunoștinței și solidarității.

„Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat și ne-au fost alături. Împreună, am reușit să fim aproape de oameni și să transformăm această inițiativă într-un moment cu adevărat special. Vom continua astfel de acțiuni, pentru că implicarea adevărată este despre oameni, despre comunitate și despre fapte. Toți cei care vor să se implice sunt bineveniți alături de noi”, au transmis reprezentanții TSD Suceava.