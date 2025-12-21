Cod Galben de polei în jumătatea estică a județului Suceava



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de precipitații mixte care depun polei, valabil duminică până la ora 10:00.

Avertizarea vizează zona joasă a județului Suceava, inclusiv municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, precum și numeroase comune: Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

Separat, avertizarea include și localități precum Gura Humorului, Mălini, Păltinoasa, Slatina, Cacica, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos și Capu Câmpului.

Se vor semnala precipitații mixte care depun local polei.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă, să reducă viteza și să mărească distanța față de vehiculele din față.

Aceasta este o continuare a seriei de avertizări meteorologice din ultimele zile, cu ceață și polei persistent în județ.