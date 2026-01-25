Foaie Verde din Bucovina: Fermierii sunt o clasă muncită și păcălită de peste 30 de ani – politicienii le iau totul și le cer și votul



Coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriță, a transmis un comunicat de presă dur în care critică atitudinea clasei politice față de fermieri și cere sprijin real pentru aceștia, în contextul protestelor și nemulțumirilor recente din agricultură.

„Fermierii din județul Suceava, în general toți fermierii României, trebuie sprijiniți și susținuți în demersurile pe care le fac. Nu am văzut să iasă un fermier în stradă pentru ceva banal și nici nu am văzut un fermier care să ceară o pensie specială sau alte avantaje pe care să le obțină devreme în viață. Semn că fermierii iubesc munca grea, se zbat pentru o mâncare cât mai sănătoasă, dar în schimb nu sunt respectați de către toată clasa politică”, se arată în comunicat.

Dan Acibotăriță acuză politicienii de ipocrizie și exploatare: „Tu, ca om politic, să stai cu mâna în buzunarul fermierului pentru a-l deposeda de tot ceea ce are, iar după să-i mai ceri și votul, asta da nemernicie mare. Cei care se ocupă de agricultură rămân mai departe o clasă socială muncită și păcălită de peste cel puțin 30 de ani!”

Mesajul subliniază că fermierii nu cer privilegii speciale, ci respect, condiții echitabile de muncă și politici care să le permită să supraviețuiască și să producă hrană sănătoasă pentru români, în loc să fie sufocați de taxe, birocrație și prețuri de dumping.

Foaie Verde din Bucovina își reafirmă solidaritatea cu fermierii suceveni și români, cerând guvernanților să treacă de la vorbe la fapte concrete: reducerea poverii fiscale, sprijin real pentru investiții în agricultură, combaterea importurilor necontrolate și respect față de munca grea a celor care hrănesc țara.

Comunicatul vine într-un moment tensionat pentru agricultură, cu proteste în județul Suceava și nemulțumiri legate de costuri, subvenții întârziate și concurență neloială din import.