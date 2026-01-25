Proiectul „Înapoi Acasă” la Zürich-Întâlnire a reprezentanților AUR din Suceava cu diaspora: România trebuie să devină țara în care românii se întorc cu încredere



Partidul AUR a organizat la Zürich o întâlnire cu românii din diaspora în cadrul proiectului „Înapoi Acasă”, inițiativă menită să consolideze dialogul direct între reprezentanții politici ai formațiunii și comunitatea românească din străinătate.

La eveniment au participat consilierul județean sucevean Cucorada Ștefan și deputații AUR Florin Pușcașu și Tiberiu Boșutar, care au prezentat viziunea partidului privind apărarea drepturilor românilor din diaspora și necesitatea unei reprezentări politice reale și eficiente a acestora în Parlamentul României.

Discuțiile au avut în centru tema întoarcerii românilor acasă – prioritate strategică pentru AUR. Participanții au subliniat că milioane de români au fost obligați să plece în ultimii ani din cauza politicilor economice și administrative greșite ale guvernelor succesive, iar statul român are obligația morală și practică de a crea condiții concrete pentru revenirea lor: locuri de muncă bine plătite, respect pentru muncă și pentru omul care muncește, debirocratizare reală, sprijin concret pentru antreprenori și servicii publice funcționale.

Reprezentanții AUR au reafirmat angajamentul ferm de a transforma problemele ridicate de diaspora în inițiative legislative și acțiuni politice concrete, astfel încât România să înceteze să mai fie o țară din care oamenii pleacă din neputință și să devină una în care românii se întorc cu încredere și cu dorința de a construi.

„Diaspora românească nu este doar o sursă de remitențe – este o componentă esențială a națiunii române și un partener strategic în reconstrucția țării. Noi, la AUR, considerăm că fiecare român plecat este o pierdere pentru România și că misiunea noastră este să facem din România un loc în care oamenii vor să se întoarcă, nu unul din care fug”, au transmis participanții.