COD GALBEN de ceață și polei în zona joasă a județului Suceava – vizibilitate sub 200 m, izolat sub 50 m, valabil până la prânz

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o nouă avertizare COD GALBEN de ceață densă și condiții favorabile formării poleiului, ghețușului sau chiciurei, valabilă în zona joasă a județului Suceava.

Atenționarea este activă de la ora 9:00 până la ora 12:00.

Fenomenul vizat: ceață locală și temporară care determină vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m, însoțită de burniță. Aceste condiții vor favoriza, în funcție de temperaturile locale (aproape de zero grade), depunerea de polei, ghețuș sau chiciură pe carosabil, trotuare și suprafețe expuse.

Localitățile vizate (zona joasă a județului): Suceava, Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Zamostea, Siminicea, Drăgușeni, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop și Șerbăuți.