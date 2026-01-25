Razie în Suceava: Poliția a confiscat 7 aparate slot machine exploatate fără autorizație – 10.270 lei și bunuri în valoare de 3.000 lei indisponibilizate



În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, în cadrul unei ample acțiuni de siguranță publică și rutieră organizată la nivel județean de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descoperit și oprit o activitate ilegală de jocuri de noroc în municipiul Suceava.

În urma verificărilor efectuate la o unitate economică cu profil jocuri de noroc, agenții au constatat infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) și art. 15 alin. (2) lit. b¹ din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – exploatarea fără autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 7 aparate de joc de tip slot machine (categoria B). Din compartimentele de colectare a bancnotelor ale acestor aparate a fost ridicată și confiscată suma de 10.270 lei.

De asemenea, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 227/2015, în valoare totală de 20.000 lei, și au fost confiscate alte bunuri în valoare de aproximativ 3.000 lei.

Acțiunea face parte din eforturile Poliției Suceava de combatere a criminalității economice și de prevenire a activităților ilegale în domeniul jocurilor de noroc, mai ales în zonele cu trafic intens și în apropierea centrelor comerciale.