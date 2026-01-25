Acțiune amplă a Poliției Suceava în noaptea de sâmbătă spre duminică: 205 de amenzi și 22 de permise reținute



În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat o acțiune preventivă de amploare la nivel județean, cu efective sporite, concentrată pe creșterea siguranței rutiere și a ordinii publice în mediul stradal.

Peste 300 de polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice au fost angrenați în acțiune.

La nivelul municipiului Suceava au acționat 65 de polițiști din IPJ Suceava, împreună cu jandarmi din IJJ Suceava, polițiști de investigații criminale, poliție rutieră, ordine publică, arme-explosivi-substanțe periculoase, acțiuni speciale și grupe canine specializate în detectarea substanțelor interzise.

Rezultate principale la nivelul județului:

205 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de aproximativ 150.000 lei;

22 de permise de conducere reținute;

10 certificate de înmatriculare retrase.

Inspectorul șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a explicat că acțiunea a avut în vedere, între altele, verificare șoferilor în trafic privind consumul de alcool sau a substanțelor interzise.

„Este vorba despre un concept nou și modern, oarecum, pe care încercăm să-l implementăm. Întreg planul de acțiune nu conține nicio grilă de evaluare cantitativă, nu conține număr de amenzi aplicate sau astfel de elemente, ci ne dorim vizibilitate și stăpânirea mediului stradal. Cu siguranță vor vedea și cetățenii ceea ce vedeți aici, vor vedea și cei care au intenții bune și pe care îi apreciem și îi protejăm și sunt sigur că vor vedea și cei care sunt într-un fel sau altul certați cu legea sau sunt predispuși la fapte sau acte ilicite și sperăm ca prin această desfășurare de forțe să-i descurajăm”, a spus comisar șef Ionuț Epureanu.

Aspecte pozitive remarcabile: pe durata acțiunii nu s-a înregistrat niciun accident rutier cu victime sau pagube materiale majore și nu au fost sesizate infracțiuni în mediul stradal. Prezența vizibilă și proactivă a echipajelor a contribuit la un sentiment sporit de siguranță pentru cetățeni.