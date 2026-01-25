Poliția Suceava a solicitat sprijin pentru localizarea a două surori de 14 și 15 ani care nu s-au întors acasă după o ieșire la mall



Poliția Municipiului Suceava caută două surori minore care au plecat de acasă pe 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16:00, cu acordul părinților, pentru a merge la un centru comercial din municipiu, dar nu s-au mai întors la domiciliu până la ora 1:00 noaptea.

Este vorba despre Oltean Ștefania Andreea, 15 ani și Oltean Anamaria, 14 ani, ambele din municipiul Suceava.

Descrierea îmbrăcăminții din momentul plecării:

Ștefania Andreea Oltean: geacă scurtă de blană neagră, pantaloni negri, ghete portocalii;

Anamaria Oltean: geacă de fâș neagră, blugi albaștri, încălțăminte tip „Balenciaga” de culoare roz.

Polițiștii fac apel către cetățeni să anunțe de îndată orice informație care ar putea ajuta la localizarea fetelor, fie prin apel la numărul de urgență 112, fie direct la cea mai apropiată unitate de poliție.

