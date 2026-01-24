COD GALBEN de polei în zona joasă a județului Suceava – atenționare ANM valabilă până la miezul nopții



Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă seara, 24 ianuarie 2026 un COD GALBEN de polei pentru zona joasă a județului Suceava, valabil de la ora 21:05 până la miezul nopții (ora 00:00).

Fenomenul vizat: ploaie și burniță care local vor depune polei pe drumuri, trotuare și alte suprafețe expuse.

Localitățile vizate (peste 80 de comune și orașe din zona joasă): Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor prudență maximă, reducerea vitezei, evitarea manevrelor bruște și echiparea autoturismelor cu cauciucuri de iarnă.

Atenționarea vine într-un moment în care temperaturile sunt în jurul valorii de zero grade în zona joasă, favorizând depunerea poleiului pe carosabil și trotuare.