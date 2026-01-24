CSU Suceava pregătește reluarea Ligii Naționale cu două amicale tari la București: dueluri cu CSM București pe 27 și 28 ianuarie



Echipa CSU Suceava continuă pregătirile intense pentru reluarea campionatului Ligii Naționale de handbal masculin și va disputa două partide de verificare de înalt nivel în Capitală, împotriva formației CSM București.

Amicalele sunt programate astfel:

Marți, 27 ianuarie 2026 , de la ora 16:30 – primul meci de pregătire;

, de la ora 16:30 – primul meci de pregătire; Miercuri, 28 ianuarie 2026, de la ora 11:30 – al doilea meci de pregătire.

Cele două jocuri vor avea loc în sala de handbal a CSM București și reprezintă o oportunitate excelentă pentru „studenți” de a măsura forțele cu una dintre cele mai puternice echipe din Liga Zimbrilor.

După cele două amicale, CSU Suceava va intra direct în focul Ligii Naționale. Primul meci oficial din 2026 va fi în deplasare, vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, pe terenul Minaur Baia Mare .

După 11 etape disputate în sezonul regulat, CSU Suceava ocupă locul 7 în clasamentul Ligii Zimbrilor, o poziție solidă care confirmă stabilitatea echipei antrenate de Bogdan Șoldănescu.