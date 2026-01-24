Gheorghe Șoldan, la 167 de ani de la Mica Unire: Avem nevoie de lideri care să unească, NU să dezbine. Lecția Unirii este mai actuală ca niciodată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2026, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a susținut o alocuțiune solemnă în care a evocat importanța istorică a dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza și a subliniat lecțiile actuale de unitate și responsabilitate pentru societatea românească contemporană.

„Aniversăm astăzi 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, realizată prin dubla alegere a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei și al Țării Românești. A fost, fără îndoială, una dintre cele mai importante realizări ale României moderne, într-o lume complicată, cu imperii puternice în jur și presiuni uriașe din exterior”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a amintit contextul Convenției de la Paris, care nu interzicea explicit alegerea aceluiași domnitor în cele două Principate, și modul în care românii au transformat această lacună într-un act de voință politică genial: alegerea lui Cuza la Iași pe 5 ianuarie 1859 și la București pe 24 ianuarie. Abia după trei ani marile puteri au recunoscut Unirea, iar în 1862 Bucureștiul a devenit capitala Principatelor Unite.

„Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost scurtă (1859–1866), dar a reprezentat o perioadă de maximă dezvoltare a României moderne: reforma agrară, învățământul primar obligatoriu, sistemul metric, reforma în justiție și organizarea armatei sunt doar câteva dintre reformele majore legate de numele lui Cuza”, a subliniat Șoldan, menționând că aceste reforme au fost continuate cu succes de Carol I.

În partea a doua a mesajului, președintele CJ Suceava a făcut o paralelă dură cu prezentul: „Astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că suntem parcă mai dezbinați ca niciodată. Trăim într-o lume tensionată, cu amenințarea unor războaie care nu mai par atât de departe și cu o economie apăsată. O societate obosită, nervoasă, în care ura și fake news-ul circulă mai repede decât adevărul, iar rețelele sociale au devenit, de multe ori, locul în care vrajba este încurajată.”

Gheorghe Șoldan a lansat un apel clar la unitate și responsabilitate: „Lecția Unirii de acum 167 de ani este mai actuală decât oricând. Avem nevoie de lideri care să unească, NU să dezbine. De oameni care să construiască, NU să dărâme. De fapte, NU de vorbe mari. Adevărata lecție a zilei de 24 ianuarie nu ține doar de trecut, ci de responsabilitatea prezentului. Să le arătăm generațiilor viitoare că am făcut tot ce ținea de noi ca să le fie mai bine, aici, acasă, în România.”

Mesajul s-a încheiat cu urarea tradițională: „La mulți ani, România! La mulți ani, români!”

Alocuțiunea președintelui Consiliului Județean Suceava a fost rostită în cadrul ceremoniilor oficiale organizate astăzi în municipiul Suceava, unde autoritățile locale și județene, alături de cetățeni, au marcat prin ceremonial militar, religios aniversarea Micii Uniri, manifestare încheiată cu Hora Unirii.