Ziua Unirii la Broșteni: Prefectul Traian Andronachi a onorat veteranii centenari

De Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2026, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a fost prezent la Broșteni, la invitația primarului Alexandru Hurjui, pentru a participa la manifestările organizate de Primăria Orașului Broșteni, Consiliul Local, Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” și Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Evenimentul s-a desfășurat în lăcașul de cult din localitate și a marcat 167 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al Țării Românești – momentul fondator al României moderne.

„Broșteni este o comunitate care a trecut prin încercări grele, inclusiv în urma inundațiilor devastatoare din vara trecută. Astăzi însă, oamenii de aici arată că știu să meargă mai departe, uniți, cu demnitate și respect unii față de alții”, a subliniat prefectul Traian Andronachi în intervenția sa.

Un moment emoționant al zilei l-a constituit întâlnirea cu veteranii – martori vii ai istoriei românești recente. Prefectul a transmis recunoștință și respect față de generația care a traversat aproape un secol de transformări, războaie și reconstrucții, subliniind că statul român le recunoaște statutul și le datorează enorm pentru munca, răbdarea și demnitatea cu care au dus mai departe comunitățile.

În numele Instituției Prefectului – Județul Suceava, au fost oferite diplome de apreciere următorilor veterani:

Cimpoeșu Vasile – 101 ani;

Loștun Toader – 100 de ani;

Cimpoeșu Gheorghe – 99 de ani.

„A ajunge la 101, 100 sau 99 de ani înseamnă a fi martor viu al României de astăzi. Prin felul în care și-au trăit viața, acești oameni rămân repere de demnitate pentru comunitate și pentru generațiile tinere”, a adăugat prefectul Andronachi.

Manifestarea de la Broșteni a inclus momente religioase, artistice și de depunere de coroane, subliniind unitatea și continuitatea drumului început în 1859. Evenimentul a reunit autorități locale, cadre didactice, elevi și cetățeni ai orașului montan, într-o atmosferă de reculegere și mândrie națională.