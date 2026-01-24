Primarul Vasile Rîmbu de Ziua Unirii Principatelor Române: Unirea din 1859 a fost un act de inteligență politică – drumul continuă cu fiecare dintre noi



Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis, vineri, în Piața Tricolorului, în fața statuii domnitorului Cuza un mesaj de încredere pentru ceea ce urmează dacă lucrurile vor fi construite cu rigoare.

„Ne aflăm astăzi în Piața Tricolorului, în fața statuii lui Alexandru Ioan Cuza, într-o zi care amintește de un moment în care românii au știut să folosească inteligența politică pentru a-și crea viitorul. Unirea Principatelor Române din 1859 nu a fost nici pe departe un accident al istoriei și nici un gest simbolic. Acest eveniment istoric a fost rezultatul unei strategii atent gândite”, a subliniat primarul.

Vasile Rîmbu a evocat contextul internațional complicat al epocii, în care marile puteri acceptau doar o unire limitată și temporară, și a evidențiat soluția genială găsită de români: dubla alegere a aceluiași domn, Alexandru Ioan Cuza, în Moldova și Țara Românească – un act de maturitate politică remarcabilă, care a transformat limitele impuse în oportunitate.

„Anii care au urmat au confirmat că Unirea nu putea rămâne doar un fapt politic. Reformele inițiate de Alexandru Ioan Cuza au atins structura profundă a societății: pământul, școala, administrația, justiția. Au fost reforme dificile, care au cerut sacrificii și au stârnit rezistență. Dar ele au pus temelia statului român modern”, a adăugat edilul.

În mesajul său, primarul a făcut o paralelă cu ciclurile istorice ale societăților, citând zicala atribuită diverselor surse: „Vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri bune, vremurile bune creează oameni slabi, iar oamenii slabi creează vremuri grele”. El a avertizat asupra riscului pierderii vigilenței în perioade de confort și a subliniat că generația Unirii a acționat în momente de presiune și incertitudine, alegând să construiască în timp real, cu instrumentele disponibile.

„România de astăzi se află, la rândul ei, într-un punct sensibil al parcursului său istoric. Avem libertate, avem instituții, avem experiența trecutului. Dar avem și datoria de a nu ajunge la autosuficiență. Prezența Armatei, a structurilor de ordine publică, a veteranilor de război aici ne amintește că statul român a fost apărat și consolidat prin disciplină, responsabilitate și respect față de lege. Nimic din ceea ce durează nu se construiește fără rigoare”, a transmis Vasile Rîmbu.

În încheiere, primarul Sucevei a subliniat continuitatea drumului început în 1859: „Unirea a fost începutul unui drum. Drumul continuă. Cu fiecare dintre noi. La mulți ani tuturor românilor!”

Mesajul a fost primit cu aplauze în Piața Tricolorului, unde sucevenii s-au adunat pentru a marca, prin ceremonial militar și religios și depuneri de coroane, sărbătoarea națională a Micii Uniri, iar în final au dansat Hora Unirii.