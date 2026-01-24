Mănăstirea Sf. Gheorghe Mirăuți apără hirotonia ca preot a fostului senator Ilie Niță: Chemarea sa este una izvorâtă din vocație, purtată încă din tinerețe. Nu există impedimente canonice sau condamnări judiciare



COMUNICAT DE PRESĂ

al Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Mirăuți

În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuți consideră necesar să facă următoarele precizări, în vederea unei corecte informări a credincioșilor și a opiniei publice:

– Preotul Ilie Niță nu este membru al niciunui partid politic și nu se află sub incidența vreunui impediment canonic. Este licențiat în Teologie, promoția 2024, beneficiind de o pregătire teologică adecvată pentru exercitarea slujirii preoțești.

– Din punct de vedere juridic și moral, acesta nu este înscris în cazierul judiciar, nefiind înregistrată vreo condamnare. Hirotonia sa a avut un caracter onorific, fiind săvârșită pe seama unei mănăstiri pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului, prin fapte concrete de ajutorare a Bisericii, precum și a unor instituții sociale, inclusiv azile și orfelinate.

– Dorința de a fi hirotonit a fost confirmată de recomandarea părintelui său duhovnicesc, cel care cunoaște cel mai bine faptele și gândurile ucenicului său, fiind garantul lui moral și cel care a primit, prin Taina Hirotoniei și hirotesia întru duhovnic, puterea iertării oricărui păcat mărturisit.

– Referatul privind hirotonia în treapta de diacon, respectiv în treapta de preot a fost discutat și aprobat în cadrul Permanenței Centrului Eparhial, la care participă ca invitați și protoiereii, fără ca vreunul dintre cei prezenți să se fi opus.

– Subliniem cu fermitate că preotul Ilie Niță nu a oferit bani nimănui în vederea hirotoniei și că nu va primi nicio formă de remunerare materială din partea Statului pentru slujirea sa ca preot. Chemarea sa este una izvorâtă din vocație, purtată încă din tinerețe, iar decizia de a răspunde acestei chemări este asumată în deplinătatea conștiinței sale, potrivit cuvântului scripturistic: „darul și chemarea lui Dumnezeu sunt fără părere de rău” (Romani 11, 29).

Sfânta Scriptură arată limpede că slujirea preoțească nu este o ambiție personală, ci o chemare dumnezeiască: „Și nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum și Aaron” (Evrei 5, 4).

Totodată, Mântuitorul Hristos ne îndeamnă la discernământ și la evitarea judecății pripite: „Nu judecați, ca să nu fiți judecați” (Matei 7, 1), iar Sfântul Apostol Pavel subliniază responsabilitatea personală înaintea lui Dumnezeu: „fiecare dintre noi va da seama despre sine lui Dumnezeu” (Romani 14, 12).

În acest spirit, adresăm un îndemn la pace, liniște și rugăciune, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu, Cel Care „cercetează inimile și rărunchii” (Psalmii 7, 9). Fiecare va răspunde pentru faptele sale, iar adevărul se va arăta la vremea rânduită.

Cu nădejde în dreptatea și mila lui Dumnezeu,

Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuți