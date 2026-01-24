Acțiune amplă a Poliției Suceava pentru siguranța elevilor în școli – controale, prevenție și atenționări privind amenzile pentru comercianți care vând alcool sau energizante minorilor



În data de 22 ianuarie 2026, între orele 11:00 și 13:00, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin și Poliției Municipiului Suceava au desfășurat o acțiune coordonată în zona a trei unități de învățământ din municipiul Suceava: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv și Școala Gimnazială nr. 8.

Potrivit Poliției Județene Suceava, obiectivul principal a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, asigurarea protecției unităților școlare și prevenirea portului sau folosirii fără drept a obiectelor periculoase.

Rezultatele acțiunii:

8 controale la agenți economici din zonă;

200 de controale corporale și ale bagajelor elevilor – fără a fi identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise;

3 obiective verificate;

3 agenți de pază instruiți;

7 persoane legitimate, dintre care 2 elevi aflați în afara orelor de curs.

În paralel, polițiștii au desfășurat 5 activități preventive (participări la ore de curs) la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cu un total de 120 de elevi și cadre didactice. Au fost prezentate aspecte legale esențiale privind:

prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase;

interdicția vânzării și consumului de băuturi alcoolice și energizante către minori;

interdicția vânzării și consumului de produse din tutun de către minori;

răspunderea penală și contravențională asociată.

Poliția Suceava reamintește prevederile Legii nr. 61/1991 (republicată) privind sancțiunile pentru fapte legate de alcool, energizante și tutun:

Amendă 100–500 lei: servirea cu alcool a persoanelor în stare vizibilă de ebrietate sau a minorilor;

Amendă 5.000–20.000 lei: consumul de alcool în locuri publice (drumuri, parcuri, stadioane, instituții culturale, mijloace de transport în comun, gări, aeroporturi etc.), cu excepția spațiilor special amenajate în restaurante, baruri și discoteci;

Amendă 5.000–20.000 lei: vânzarea sau oferirea gratuită de alcool ori energizante către minori;

Amendă 10.000–30.000 lei dacă faptele se comit în incinta unei instituții de învățământ, sănătate sau de ocrotire specială;

Suspendarea activității localului public pe 10–30 de zile în caz de repetare.

De asemenea, personalul localurilor publice și vânzătorii au obligația legală de a verifica vârsta consumatorilor prin act de identitate (Legea nr. 201/2016). Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de 10.000–30.000 lei.

Acțiunea face parte din eforturile constante ale Poliției Suceava de a asigura un mediu școlar sigur și de a preveni riscurile asociate consumului de substanțe interzise în rândul minorilor.