Portarul Florin Sîrghie pleacă sub formă de împrumut de la CSU Suceava la CSU Pitești până la finalul sezonului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Portarul Florin Sîrghie, în vârstă de 21 de ani, legitimat la CSU Suceava și fost internațional de tineret al României, va juca până la finalul sezonului sub formă de împrumut la CSU Pitești, echipă din Liga secundă de handbal masculin.

Argeșenii, care ocupă în prezent locul 3 în Seria B a Diviziei A, au obținut serviciile tânărului portar pentru a-și consolida postul între buturi în lupta pentru promovarea în Liga Națională (Liga Zimbrilor).

Florin Sîrghie, unul dintre talentele promițătoare ale handbalului sucevean, a evoluat în ultimii ani la echipa de seniori a CSU Suceava, unde a acumulat minute importante în Liga Națională și a fost selecționat în lotul naționalei de tineret a României.

Transferul este valabil până la finalul sezonului 2025/2026 (vară 2026), moment în care Florin Sîrghie va reveni la CSU Suceava, cu excepția unei eventuale prelungiri sau a unui transfer definitiv.