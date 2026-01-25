Prefectul Traian Andronachi, după acțiunea amplă a Poliției Suceava: Siguranța publică nu este un eveniment punctual, ci o stare de normalitate construită prin muncă și prezență constantă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis un mesaj oficial prin care salută rezultatele acțiunii ample desfășurate în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026 de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Acțiunea, cu efective sporite de peste 300 de polițiști (ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, criminalitate economică), jandarmi, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipe canine, a vizat creșterea siguranței publice și prevenirea faptelor antisociale la nivelul întregului județ.

Prefectul subliniază că intervenția se înscrie într-un demers instituțional coerent și consecvent, bazat pe prezență activă în teren, coordonare interinstituțională și aplicarea fermă a legii.

Rezultatele acțiunii confirmă eficiența măsurilor:

205 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de aproximativ 150.000 lei;

22 de permise de conducere suspendate și 10 certificate de înmatriculare retrase;

Niciun eveniment rutier grav și nicio infracțiune sesizată în mediul stradal pe durata desfășurării acțiunii;

Descoperiri majore pe linie de criminalitate economică: indisponibilizarea a 7 aparate de jocuri de noroc neautorizate (slot machine categoria B) și confiscarea sumei de 10.270 lei, plus aplicarea a 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei și confiscarea altor bunuri de circa 3.000 lei.

„Aceste rezultate arată că prezența vizibilă și proactivă a forțelor de ordine generează un climat sporit de securitate. Siguranța publică nu este un eveniment punctual, ci o stare de normalitate care se construiește prin muncă, rigoare și prezență constantă”, a transmis prefectul Traian Andronachi.

În mesaj, prefectul mulțumește mass-mediei locale și județene pentru informarea corectă și responsabilă, care contribuie la conștientizarea populației și la consolidarea unui comportament preventiv în comunitate. De asemenea, adresează felicitări tuturor polițiștilor, jandarmilor și colegilor din structurile MAI pentru profesionalism, dedicare și responsabilitate.

„Vom continua aceste acțiuni ferme și sistematice, pentru ca respectarea legii să fie o constantă, nu o excepție”, a concluzionat prefectul.