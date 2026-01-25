Incendiu la o casă din Pârteștii de Jos de la un conductor electric defect. Pompierii au salvat două locuințe învecinate



În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, în jurul orei 00:16, pompierii au fost alertați prin 112 despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Pârteștii de Jos.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit militarii Gărzii de Intervenție Solca, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Pârteștii de Jos și Cacica, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregii case de locuit, cu pericol iminent de propagare la două locuințe învecinate. Flăcările au distrus acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați și au afectat grav bunurile casnice din interior. De asemenea, pereții portanți ai clădirii au fost puternic degradați.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a acordat primul ajutor medical unei femei de 46 de ani, care a suferit un atac de panică în urma evenimentului. Victima a fost stabilizată la fața locului și nu a necesitat transport la spital.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul la ora 02:30, salvând cele două locuințe învecinate și bunurile aferente acestora.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.