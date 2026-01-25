Un tânăr a luat-o la fugă la Arbore când a văzut echipajul de poliție. El a abandonat mașina pe care o conducea fără permis și cu ITP expirat



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca, aflați, sâmbătă seara, în misiune de supraveghere și control al traficului rutier pe DN2K în satul Arbore, au observat un autoturism Volkswagen Passat care a evitat contactul cu echipajul și a oprit brusc pe partea dreaptă a drumului.

Potrivit Poliției Județene Suceava, de pe poziția conducătorului auto a coborât un bărbat care a blocat vehiculul și a început să fugă pe jos. Polițiștii l-au somat verbal prin intermediul difuzorului („Poliția, opriți-vă!”), însă persoana nu s-a conformat și a continuat deplasarea în fugă pe o distanță de aproximativ 50 de metri.

Pe parcursul urmăririi pedestre nu s-a pierdut contactul vizual cu suspectul, care a fost imobilizat de către lucrătorii de poliție.

Bărbatul a fost legitimat și identificat ca un tânăr de 28 de ani din orașul Siret. Acesta a declarat verbal că dreptul său de a conduce autovehicule este suspendat de aproximativ 2 ani și că se deplasa spre comuna Cacica pentru a primi cheia unui apartament de la o cunoștință.

În interiorul autoturismului nu au fost identificate alte persoane – șoferul se afla singur la volan.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că bărbatul figurează cu permisul de conducere suspendat, iar autoturismul Volkswagen Passat avea ITP-ul expirat.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Dosarul penal urmează să fie soluționat procedural de lucrătorii Postului de Poliție Arbore.

Autoturismul a fost imobilizat, iar șoferul a fost sancționat contravențional pentru lipsa ITP-ului.