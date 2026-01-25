Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a celebrat 167 de ani de la Unirea Principatelor Române printr-o suită amplă de manifestări academice, științifice și cultural-artistice



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Suceava a marcat, pe 23 și 24 ianuarie 2026, aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza printr-o serie de activități complexe, care au combinat dezbateri istorice, momente artistice și participări solemne, demonstrând că spiritul de la 1859 rămâne viu în generația tânără.

Vineri, 23 ianuarie 2026, sala de festivități a colegiului s-a transformat într-o scenă de istorie vie, în cadrul unei manifestări organizate în parteneriat cu Institutul „Bucovina” din Rădăuți. Aproximativ 100 de elevi din clasele a IX-a G, a X-a E, a XI-a E, a XI-a F, a XI-a G și a XII-a G, împreună cu profesori de istorie și cercetători invitați, au participat la o dezbatere interactivă și momente artistice care au ilustrat valorile lăsate de Cuza.

Activitatea a debutat cu mesajul directorului colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, care a subliniat importanța momentului istoric și semnificația domniei lui Alexandru Ioan Cuza. La inițiativa directorului Institutului „Bucovina”, prof. dr. Marian Olaru, elevii au avut parte de o lecție captivantă sub formă de dezbatere, în care au pus întrebări profunde: ce s-ar fi întâmplat dacă alegerile falsificate din Moldova nu erau anulate, ce argumente a folosit Cuza pentru a convinge marile puteri, de ce a refuzat să se mai întoarcă în țară după abdicare? Răspunsurile, oferite cu pasiune și rigoare științifică de prof. dr. Marian Olaru, au demonstrat interesul elevilor pentru trecut și capacitatea lor de a înțelege complexitatea istoriei.

Momentele artistice au completat explicațiile: cântece populare interpretate de Ionela Bodale (clasa a VII-a), Andra Ilișoi (clasa a IX-a G), Delia Rusu și elevi din clasa a XI-a G, coordonate de prof. Loredana Puiu, au evocat modul în care muzica a unit inimile românilor în 1859, dincolo de granițe.

Activitatea a fost coordonată de catedra „Om și Societate” (prof. Loredana-Mariana Puiu, Adrian-Nicolae Puiu, Nicoleta Mitrofan, Ana-Gabriela Pogorevici), cu participarea directorului adjunct prof. dr. Luminița Lăzărescu, a cercetătorilor de la Institutul „Bucovina” și a reprezentantului Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, ing. Mircea Irimescu.

Elevii claselor a IX-a G și a X-a G, sub coordonarea prof. Loredana-Mariana Puiu, au marcat sărbătoarea purtând ii populare românești, prezentând evenimentele Unirii și realizând fotografii tematice.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, o delegație a colegiului – directorul Adrian Puiu și eleva Sofia Roșcăneanu (clasa a X-a E) – a participat la manifestările oficiale organizate de autoritățile locale, depunând o coroană la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe aleea domnitorilor. Directorul Adrian Puiu a susținut un discurs în care a elogiat rolul Unirii ca piatră de temelie a statului român modern.

Diversitatea activităților – dezbateri științifice, evocări istorice, momente cultural-artistice, participări solemne – a constituit un tablou academic și cultural complet, menit să edifice identitatea națională românească la generațiile tinere, au concluzionat organizatorii.