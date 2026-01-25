După trei PET-uri de bere un bărbat din Breaza s-a gândit să conducă până la Câmpulung. A fost oprit în trafic de poliție la Fundu Moldovei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta, aflați în noaptea de sâmbătă spre duminică, în misiune de supraveghere și control al traficului rutier pe DJ 175, în satul Colacu (comuna Fundu Moldovei), au oprit regulamentar un autoturism Volkswagen care circula din direcția comunei Izvoarele Sucevei spre Pojorâta.

La volan a fost identificat un bărbat de 36 de ani, din comuna Breaza (sat Breaza de Sus), însoțit de un pasager de 25 de ani, din comuna Moldova Sulița (sat Benia). Documentele prezentate (permis de conducere, certificat de înmatriculare și poliță RCA) erau valabile.

Conducătorul auto emana halenă alcoolică și a declarat verbal că nu este de acord să fie testat cu aparatul etilotest, dar acceptă prelevarea de probe biologice de sânge. Ulterior, acesta a recunoscut că în seara zilei de 24 ianuarie 2026 a consumat aproximativ 3 peturi de bere la domiciliul unui cunoscut din comuna Moldova Sulița, după care a urcat la volan împreună cu pasagerul, cu intenția de a ajunge în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Echipajul de poliție a procedat la deplasarea către Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde, după obținerea consimțământului scris al conducătorului auto, i-au fost recoltate două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cazul este în continuare instrumentat sub aspect penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului urmând ca rezultatele analizelor toxicologice să stabilească concentrația exactă de alcool în sânge și măsurile legale ce se impun.