Vernisaj la Muzeul Național al Bucovinei: Expoziția „PIM – LXXX” celebrează 80 de ani de caricatură marca Mihai Pânzaru-PIM

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean și bucovinean la vernisajul expoziției aniversare „PIM – LXXX: un caricaturist din două veacuri şi două milenii: Bucovida, Hozoon Politikon, Anti-război.”, semnată de maestrul caricaturii românești Mihai Pânzaru-PIM. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 13:00, în Sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava (str. Ștefan cel Mare nr. 33), cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani a artistului.

Prezintă drd. Delia Ioana Leizeriuc.

Născut la București pe 16 ianuarie 1946, Mihai Pânzaru-PIM a absolvit în 1969 Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcții București. Tot în acel an debuta în revista Urzica, iar în 1970 expunea pentru prima dată la Suceava – moment marcat de articolul „Adnotări la o expoziție de caricaturi” semnat de Mihai Drișcu în ziarul local Zori Noi.

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, PIM a fost recompensat cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale: 25 de premii naționale importante, 5 mari premii internaționale, Diploma de Onoare a Uniunii Juriștilor din România (1998), Ordinul Național „Pentru Merit Artistic” în grad de Cavaler (2000) și Ofițer (2021), Brevet de „Luptător pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” (2001), Premiul „Opera Omnia” al Consiliului Județean Suceava (2011), Distincția „Meritul Bucovinei” (2018), „Cetățean al Centenarului” al Primăriei Suceava (2018), Premiul pentru grafică de carte al Fundației Culturale a Bucovinei (2000, 2009, 2019), „Cetățean de Onoare” al comunelor Ciprian Porumbescu (2023), orașelor Petrila (1994) și Gura Humorului (1999), municipiilor Urziceni (2000) și Suceava (2004).

Expoziția „PIM – LXXX” reunește o selecție reprezentativă din creația artistului, structurată pe temele emblematice ale operei sale: Bucovida (caricaturi cu iz bucovinean), Hozoon Politikon (satiră politică acidă) și Anti-război (mesaje pacifiste puternice). Vizitatorii vor putea descoperi umorul fin, ironia tăioasă și observația lucidă care au făcut din caricaturile lui PIM o marcă recognoscibilă în presa umoristică românească.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 28 ianuarie – 15 februarie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.