Cele două minore care nu s-au întors acasă după ce au mers la mall au fost la o petrecere – una s-a întors deja, cealaltă va reveni în scurt timp

Cele două surori minore din municipiul Suceava, dispărute voluntar sâmbătă seara după ce au plecat cu acordul părinților spre un centru comercial, au fost localizate în siguranță.

Potrivit noilor informații, minorele au mers la o petrecere privată. Cea mai mică dintre ele (14 ani) a fost adusă acasă în jurul orei 03:00 cu un taxi și se află deja în siguranță alături de părinți.

Cea de-a doua soră (16 ani) a rămas la petrecere, dar a luat legătura telefonic cu părinții în cursul nopții de 24/25 ianuarie. Ea le-a transmis că nu a pățit nimic, că este în siguranță și că va reveni acasă în scurt timp.

Cazul a fost clasat ca dispariție voluntară rezolvată, fără elemente care să indice vreun pericol.