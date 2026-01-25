Vicepreședintele SMARTLEX, Bogdan Bănică, laudă noua abordare a Poliției Suceava: Accent pe prevenție și calitate, nu pe număr de amenzi – o mentalitate binevenită



Bogdan Bănică, vicepreședintele Federației Sindicatelor din Poliție SMARTLEX, a transmis un mesaj de apreciere față de acțiunea amplă de siguranță publică și rutieră desfășurată în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026 de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

Potrivit sindicalistului, acțiunea a avut în primul rând un caracter preventiv, iar polițiștii implicați au confirmat că nu a existat un „plan de amenzi”, ci accentul a fost pus pe calitatea muncii și prezența activă în teren.

„Am rămas plăcut surprinși că nu s-a urmărit cantitatea sancțiunilor, ci prevenția reală. Sper ca și societatea civilă să perceapă pozitiv acest nou concept: polițistul din stradă ca factor de siguranță și prevenție, nu ca un angajat care trebuie să revină la unitate cu un număr prestabilit de amenzi”, a declarat Bogdan Bănică.

El subliniază că prevenția adevărată presupune:

prezență activă și vizibilă în comunitate, care descurajează comportamentele deviante și creează sentiment de siguranță;

educație civică și colaborare cu școlile și familiile pentru reducerea delincvenței juvenile și a consumului de substanțe;

transformarea poliției dintr-un organ exclusiv de sancționare într-un partener real al comunității.

„Aceste acțiuni trebuie să continue în același registru: descurajare a faptelor antisociale, reducere a infracționalității, optimizare a resurselor, întărire a relației cetățean-poliție și crearea unui climat de securitate real și durabil”, a concluzionat vicepreședintele SMARTLEX.

Mesajul lui Bogdan Bănică vine în contextul rezultatelor pozitive ale acțiunii (205 sancțiuni, 22 permise reținute, dar fără evenimente grave și cu accent pe prevenție), fiind perceput ca un semnal că Poliția Suceava adoptă o abordare mai modernă și mai apropiată de cetățeni.