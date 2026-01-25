Ceață densă și risc de polei în zonele joase ale județului Suceava. Cod galben emis de ANM până la miezul nopții



Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică seară, o avertizare nowcasting cod galben de ceață densă și condiții favorabile formării poleiului sau ghețușului în cea mai mare parte a zonei joase a județului Suceava.

Atenționarea este valabilă în intervalul 25 ianuarie 2026, ora 18:00 – 26 ianuarie 2026, ora 00:00.

Fenomenul vizat este ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, asociată cu burniță. În funcție de condițiile locale (temperatură, umiditate, vânt slab sau absent), pe suprafețe reci se pot forma depuneri de polei, ghețuș sau chiciură, în special pe carosabil, trotuare, poduri și zone umbrite.

Localitățile vizate de avertizare includ:

municipiile Suceava , Fălticeni , Rădăuți

, , orașele Siret , Dolhasca , Milișăuți , Salcea , Liteni ,

, , , , , precum și comunele: Cajvana, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Marginea, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Dumbrăveni, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Dărmănești, Forăști, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana și altele.

Conducătorii auto sunt rugați să manifeste prudență sporită pe drumurile din zonele afectate: reducerea vitezei adaptată condițiilor, mărirea distanței față de vehiculul din față, utilizarea corespunzătoare a luminilor de ceață și evitarea manevrelor bruște. Riscul de producere a accidentelor crește semnificativ în condiții de vizibilitate foarte redusă și carosabil alunecos.