Cod Galben de ceață și polei în zona joasă a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod Galben de ceață pentru zona joasă a județului Suceava, valabilă luni, 26 ianuarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 12:00.



Atenționarea meteorologică vizează localitățile din zona joasă a județului, printre care: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

În aceste zone se vor semnala, local și temporar, ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat chiar sub 50 m, însoțită de burniță. Aceste condiții vor favoriza, în funcție de particularitățile locale, formarea poleiului, a ghețușului sau a chiciurei.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față și să folosească corespunzător luminile de ceață.