Mai multe percheziții făcute de procurorii suceveni în cadrul Operațiunii Jupiter 4: Au fost vizate persoane care se ocupă cu contrabanda



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), au coordonat, luni, operațiunea Jupiter 4, vizând combaterea activităților ilegale și protejarea comunității. Acțiunile au identificat un prejudiciu total de 175 milioane de lei și 1,6 milioane de euro.

Dosarele investigate includ infracțiuni precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Suceava au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă.

În cauză s-a reținut că, la data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi ilicite din sfera contrabandei cu ţigarete, în sensul că aceasta comercializează ţigarete de provenienţă extracomunitară, prin intermediul unei societăţi pe care o administrează.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Suceava, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Neamţ, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de contrabandă.

La data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi din sfera contrabandei cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, acestea fiind achiziționate dintr-un centru comercial din municipiul Suceava în vederea comercializării ulterioare.