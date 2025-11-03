In memoriam Carmen Veronica Steiciuc: Patru ani de la plecarea la cele veșnice a primului manager al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava



Pe 1 noiembrie 2025 s-au împlinit patru ani de când Carmen Veronica Steiciuc (25 octombrie 1968 – 1 noiembrie 2021), fondatoarea și primul manager al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, s-a stins din viață.

În semn de omagiu, actorii teatrului au dedicat aplauzele spectacolului de duminică „Cum vă place”, memoriei sale, într-un moment încărcat de emoție.

Carmen Veronica Steiciuc a fost un pilon al culturii bucovinene, o personalitate complexă care a îmbinat cu pasiune și talent multiple roluri: poetă, publicistă, teatrologă, organizatoare de festivaluri, dar și inginer, sociolog, asistent social, ghid autorizat, manager de proiecte, artist fotograf și recitator.

Visul său de a înființa un teatru la Suceava s-a materializat prin fondarea Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, instituția devenind, sub conducerea sa între 2016 și 2021, un reper cultural al județului. Î

n această perioadă, teatrul a produs 19 spectacole de scenă, 3 spectacole-lectură și 5 spectacole pentru spații neconvenționale.

De asemenea, Carmen Veronica Steiciuc a inițiat Zilele Matei Vișniec în 2013, un eveniment care s-a transformat în timp într-un prestigios festival internațional de teatru, desfășurat anual în luna mai la Suceava.

Moștenirea sa culturală rămâne vie în inimile comunității și ale celor care au cunoscut-o.

„N-o vom uita!” – este mesajul transmis de Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, care continuă să onoreze viziunea și dedicarea unei femei care și-a închinat viața artei și comunității.